مسلسل أنت اطرق بابي.. موعد العرض وترددات فوكس تي في 2021

ما أن تم بث الإعلان الترويجي حـ24 من مسلسل أنت اطرق بابي حتى شهدت محركات البحث دخولا كثيفا من متابعي المسلسل التركي الرومانسي الشهير لمعرفة ولو مؤشرات بسيطة يمكن أن تأخذهم لتوقع بعض أحداث الحلقة الجديدة بعد أن شهدت الحلقة23 الكثير من المفاجآت والتفاصيل المثيرة منها توتر علاقة ايدا وسركان بسبب الموظفة الجديدة بلجكا، فقد تسبب وجودها في إثارة غيرة إيدا وتأكدها من حب سركان لذلك ستعود إليه، أما عن خاتمة الحلقة، فقد كانت مثيرة جدا إذ ظهرت جدة ايدا، وهو ما تسبب في لهفة كبيرة لدى الجمهور لترقب ما ستسفر عنه أحداث حـ24.

حـ24 من مسلسل أنت اطرق بابي



الجدير بالذكر أن المسلسل من بطولة “هاندا ارتشيل” وهي ممثلة وعارضة أزياء تركية، ذاع صيتها بعد تقديم دور سيلين في مسلسل “بنات الشمس”، ثم “حياة” في المسلسل التركي “الحب لا يفهم هذا الكلام” والتي حصلت على لقب ملكة جمال أذربيجان.

فيما يلعب ور البطل أمامها الفنان اللامع “كرم بورسين”، الذي بدأ حياته المهنية في هوليود، وحقق شهرة كبيرة في تركيا والوطن العربي، بعد أداء دور “كرم” بمسلسل “عندما تنتظر الشمس”.

موعد العرض



من المعروف أن عرض مسلسل انت اطرق بابي يكون بمعدل حلقة كل أسبوع بانتظام منذ بدء عرض العمل.

ويذاع Sen Çal Kapımı حصريا على قناة فوكس تي في التركية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة من مساء يوم السبت، والتاسعة مساء بتوقيت السعودية والسادسة مساء بتوقيت جرينتش.

ترددات فوكس تي في



التردد عبر النايل سات

التردد : 11296 .

الاستقطاب : افقي .

معدل الترميز : 27500 .

معامل تصحيح الخطأ : 3/4 .



تردد فوكس تي في عبر العرب سات

التردد : 11843 .

الاستقطاب : افقي .

معدل الترميز : 27500 .

معامل تصحيح الخطأ : 5/6 .