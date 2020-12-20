'سيماك' تطلق مبادرات 'شير سعادة' لدعم المتضررين من كورونا ومستشفيات 57357 وبهية

تنطلق مبادرة "بندولين بتشير سعادة" المجتمعية مطلع 2021، لدعم المتضررين من الآثار الإجتماعية والنفسية لفيروس كورونا المستجد، والتي تنظمها شركة سيماك لمستحضرات التجميل لإطلاق.





وقال الدكتور أحمد الديب المدير التنفيذي للمبادرة، إن الأسواق قد تضررت من جراء إنتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما أسفر عن تراجع في مبيعات الشركات وركود في بعض الأسواق.





وأضاف أن الاهتمام بالصحة النفسية والابتعاد عن الضغوط يساعد على تقوية المناعة بشكل ملموس، لمقاومة فيروس كورونا، وهذا ما ينصح به الأطباء في مختلف التخصصات، موضحًا أن الشركة اعتمدت إطلاق مبادرات تحت مسمى "بندولين بتشير سعادة"، وأن هدف الشركة هو تقديم أكبر قدر من السعادة للشارع المصري.





وأكد "الديب" أنهم بصدد إطلاق مبادرتين لدعم التبرع لمستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، ومستشفى بهية لعلاج سرطان الثدي للسيدات، موضحًا أن الشركة بصدد تنفيذ تعاقدات لشراء عدد من الأجهزة، وتبني تطوير بعض الأجنحة العلاجية، إلى جانب تنفيذ يوم ترفيهي لمرضى السرطان من الأطفال والسيدات.





ولفت "الديب" أن المبادرات التي ستنطلق تحت شعار "بندولين بتتشر سعادة"2021 تعد الأنسب للشركات الحكومية، والخاصة لتفعيل دورها تجاه المجتمع، منوهًا إلى أن تفعيل ذالك الدور جزءًا لا يتجزأ من أهداف الشركات، وخاصة في هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم.





وأبدى "الديب" تطلعه أن يكون 2021 عامًا للسعادة، داعيًا كافة مؤسسات الدولة الحكومية، والخاصة إلى التكاتف، للتخفيف من حدة ما خلفته أزمة كورونا على العالم عامةً والمصريين خاصةً، موضحًا أن هدف الشركة هو تقديم أكبر قدر من السعادة للشارع المصري.



