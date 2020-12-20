بوصلة رقص.. سمية الخشاب تحتفل بنتفقتها من أحمد سعد
الأحد 20/ديسمبر/2020 - 06:37 م
مي مرسي
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شاركت الفنانة سمية الخشاب، فيديو لها أثناء رقصها عقب الحكم بنفقة تصل لـ270 ألف جنيه من زوجها السابق أحمد سعد وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وأظهرت الفنانة سمية الخشاب فرجتها في الفيديو بوصلة الرقص.
وكانت قد قدمت الفنانة سمية الخشاب أوراق للمحكمة تثبت حقها في النفقة من طليقها أحمد سعد، وتم الحكم عليه أمس في محكمة الأسرة بالإسكندرية بنتفقة تبلغ 270 ألف جنيه.
وأظهرت الفنانة سمية الخشاب فرجتها في الفيديو بوصلة الرقص.
وكانت قد قدمت الفنانة سمية الخشاب أوراق للمحكمة تثبت حقها في النفقة من طليقها أحمد سعد، وتم الحكم عليه أمس في محكمة الأسرة بالإسكندرية بنتفقة تبلغ 270 ألف جنيه.
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