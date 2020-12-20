مصرع سائق في إنقلاب جرار زراعي بطريق "نزلة البرقي ـ أقفهص" في الفشن ببني سويف

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لقي سائق جرار زراعي مصرعه، اليوم الاحد، في انقلاب الجرار على طريق فرعى نزلة البرقى اقفهص التابع لمركز الفشن بمحافظة بنى سويف إثر اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وانحراف الجرار وانقلابه على الطريق.



وتلقى اللواء محمد مراد مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفشن، ببلاغ الأهالي بوقوع حادث انقلاب جرار زراعي على طريق فرعى الواصل بين قريتى نزلة البرقى واقفهص التابع لمركز الفشن.



وتبين من التحريات الاولية ان سائق الجرار كان يسير على طريق فرعى واصل بين قريتين واختلت عجلة القيادة بيده مما ادى لانقلاب الجرار الزراعى على الطريق وادى إلى مصرع قائده "محمد نبيه عبدالفتاح" 30 سنة، وتم نقله لمشرحة مستشفى الفشن المركزى.



وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة، بناءًا على تقرير مفتش الصحة المحتص.

