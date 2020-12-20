تحويل مستشفى الواسطى المركزى لعزل مصابي كورونا ببني سويف

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قررت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف برئاسة الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل الوزارة، اليوم الاحد، تحويل مستشفى الواسطى المركزى شمال المحافظة لمستشفى عزل مصابي فيروس كورونا.



كما قررت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف نقل طوارئ الجراحة والعظام للوحدة الصحية بقرية "جزيرة المساعدة" ونقل طوارىء قسم النساء والتوليد للوحدة الصحية بقرية "عطف افوة" بمركز الواسطى.



من جانبها رفعت إدارة مستشفى الواسطى المركزى بإشراف الدكتور كرم سعد مدير المستشفى، حالة الطوارئ وانهاء كافة التجهيزات من المستلزمات الطبية والوقاءية لإستقبال حالات كورونا الإيجابية التي تحتاج لعزل بالمستشفى.



وأكد الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، على جاهزية قطاع الصحة بالمحافظة لكافة السيناريوهات المحتملة، إضافة إلى توافر مخزون كاف من أرصدة المستلزمات الطبية والوقائية.

