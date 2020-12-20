الصحة العالمية تدعو دولها إلى تعزيز قيودها مع ظهور سلاسة جديدة من كورونا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 03:59 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
وكالات
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دعت منظمة الصحة العالمية في أوروبا، دولها إلى تعزيز قيودها مع ظهور سلاسة جديدة من فيروس كورونا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد.

 

رصدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا مؤخرا في ثلاث دول أخرى.

 

ونقلت هيئة البث البريطانية "بي بي سي"، عن ماريا فان كيرخوف، وهي خبيرة أمريكية متخصصة في الأمراض الطارئة المعدية ضمن برنامج الطوارئ الصحية والمدينة التقنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا في المنظمة التابعة للأمم المتحدة، قولها إن تلك الدول هي الدنمارك وهولندا وكذلك أستراليا حيث سجلت حالة إصابة واحدة بالسلالة الجديدة.

 

ووجهت المسؤولة، تحذيرًا من أن السلالة الجديدة ذات قدرة متزايدة على التفشي، مؤكدة أن الدراسات جارية للكشف عن مدى هذه القدرة، مشددة على ضرورة بذل قصارى الجهد لمنع انتشار السلالة.

 

وأوضحت الخبيرة الأمريكية، أنه كلما توسعت رقعة تفشي الفيروس كلما زاد خطر ظهور طفرات جديدة منه.

 

 

 

 

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