الفلبين تعلن مقتل 8 أشخاص ونزوح الآلاف جراء عاصفة شديدة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 03:50 م
عاصفة - أرشيفية
عاصفة - أرشيفية
وكالات
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أعلنت الفلبين، اليوم الأحد، مصرع ثمانية أشخاص على الأقل ونزوح نحو 10 آلاف من منازلهم في شمال شرق البلاد، جراء عاصفة قوية ترافقها أمطار غزيرة.

 

وضربت العاصفة، التي أغرقت قرى ودمّرت عشرات المنازل في الأيام الأخيرة، الأرخبيل المعرض باستمرار للكوارث الطبيعية.

 

وبسحب ضابط الدفاع المدني الإقليمي فرانسيس جوزيف رييس، وصلت مياه الفيضانات إلى مستويات مرتفعة في 14 بلدة في وادي كاغايان في شمال شرق جزيرة لوزون الرئيسية، التي شهدت أسوأ فيضانات منذ عقود الشهر الماضي جراء الإعصار غوني.

 

وأجبرت العاصفة، ما يقرب من 10 آلاف شخص على البحث عن مأوى في مراكز الطوارئ.

 

وأوضح رييس، أن الأمطار التي عززتها الرياح الموسمية الشمالية الشرقية ملأت سد ماغات بالقرب من مستواه الخطر، ويهدد تسرب

 

ويذكر أن الفلبين تتعرّض إلى ما معدله 20 عاصفة وإعصاراً كل عام، تتسبب عادة بتدمير المحاصيل والمنازل والبنى التحتية في مناطق تعاني أساسا من الفقر.

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