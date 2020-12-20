بلجيكا تعلق الرحلات الجوية مع بريطانيا بسبب تفشي السلالة الجديدة لكورونا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 03:25 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت بلجيكا، اليوم الأحد، أنها ستعلق الرحلات الجوية وحركة القطارات مع بريطانيا بسبب تفشي السلالة الجديدة لفيروس كورونا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد رصدت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا مؤخرا في ثلاث دول أخرى.

 

ونقلت هيئة البث البريطانية "بي بي سي"، عن ماريا فان كيرخوف، وهي خبيرة أمريكية متخصصة في الأمراض الطارئة المعدية ضمن برنامج الطوارئ الصحية والمدينة التقنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا في المنظمة التابعة للأمم المتحدة، قولها إن تلك الدول هي الدنمارك وهولندا وكذلك أستراليا حيث سجلت حالة إصابة واحدة بالسلالة الجديدة.

 

ووجهت المسؤولة، تحذيرًا من أن السلالة الجديدة ذات قدرة متزايدة على التفشي، مؤكدة أن الدراسات جارية للكشف عن مدى هذه القدرة، مشددة على ضرورة بذل قصارى الجهد لمنع انتشار السلالة.

 

وأوضحت الخبيرة الأمريكية، أنه كلما توسعت رقعة تفشي الفيروس كلما زاد خطر ظهور طفرات جديدة منه.

 

وأبدت فان كيرخوف قلق منظمة الصحة العالمية إزاء ظهور سلاسل جديدة من كورونا، مؤكدة أن خبراء المنظمة مستمرون في دراسة السلالة الجديدة بهدف زيادة معرفتهم بشأن قدرة الوباء على التغير.

 

ورفعت السلطات البريطانية، درجة التأهب الوبائي في العاصمة لندن وجنوب شرقي إنجلترا حتى أعلى مستوى على خلفية ظهور السلالة الجديدة من كورونا التي أقر وزير الصحة مات هانكوك اليوم بأن تفشيها خرج عن السيطرة.

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