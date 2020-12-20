خاص.. الملحن مدين عن جائزة الدير جيست: "بشكر الجمهور على التصويت من غير ما أطلب"

"الفجر الفني"





وأضاف مدين بأن عام 2020 حقق فيه نجاحات كبيرة في وقت انتشار فيروس كورنا، مضيفا بأن بدايته كانت في أصعب فترة 2011 والتي شهدت انقلابات في جميع المجلات، قائلاُ:" ربنا كرمني وقتها بأغنية حاجة مستخبية، وشخصية عنيدة، وبجد تجنن".





وعن سرقة لحن أغنية "حاجة مستخبية" لـ محمد حماقي من جانب مطربي المهرجانات حسن شاكوش قال بأنه تنازل عن اللحن بعد اعتذارهم، قائلًا:" أنا لقيت ناس بتهاجمني عشان طلب حقي، واتنازلت عن اللحن بعد ما اعتذروا".







وحصد المؤلف أيمن بهجت قمر جائزة أفضل مؤلف من مؤسسة دير جيست لعام ٢٠٢٠، وحصد الملحن مدين جائزة أفضل ملحن، وحصد المطرب محمد عباس جائزة أفضل مطرب شاب من مؤسسة دير جيست لعام ٢٠٢٠، وحصدت رنا سماحة جائزة أفضل مطربة شابة.









وبدأ حفل الدير جيست بكلمة للفنان الكبير الراحل محمود ياسين، من أحد لقاءاته التليفزيونية وصفق للكلمة جميع الحضور، ومن المقرر ان يتك منح الحوائز للنجوم خلال الحفل.









وحضر المطرب رامي صبري الذي قدم في بداية الحفل، بأغنية حياتي مش تمام، وقام ماجد حسني رئيس الدير جيست بتكريمه، واهدائه درع المؤسسة.









وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 2020، والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.





اعرب الملحن مدين، عن سعادته بتكريمة من مهرجان "الدير جيست" كأفضل ملحن عن اعماله في عام 2020.وقال في تصريح خاص لـ، بانه سعيد بتكريمه من مؤسسة الدير جيست، مشيرا بان التصوير والتكريم يأتي من الجمهور، قائلاَ:" انا لقيت ناس اخدت صوتهم من غير ما اطلب منهم".