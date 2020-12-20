ارتفاع ضحايا انفجار بمستشفى لعلاج مرضى كورونا في تركيا إلى 11 قتيلا

أعلنت السلطات التركية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار أنبوبة أكسجين في وحدة عناية مركزة لعلاج مرضى بفيروس كورونا المستجد بمستشفى في محافظة غازي عنتاب جنوبي تركيا السبت إلى 11 قتيلًا.

ولقي 7 من الضحايا، الذين تتراوح أعمارهم بين 64 و85 عاما، مصرعهم في لحظة الانفجار السبت فيما توفي ثلاثة مصابين لاحقا وتم تسجيل حالة وفاة جديدة اليوم، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

وذكرت السلطات التركية، أن الحادث وقع الساعة 01.45 بتوقيت غرينتش عندما انفجرت أنبوبة تمد أحد المرضى بالأكسجين، وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص.

وبدأت السلطات تحقيقا قضائيا وإداريا في الواقعة.