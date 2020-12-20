أول تحرك في الإردن بعد ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:50 م
الأردن
الأردن
وكالات
Advertisements

قالت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، إن الحكومة تدرس جميع التطورات التي تحصل في الدول التي ظهرت فيها سلالة جديدة لفيروس كورونا.

 

وأضافت الصحة الأردنية، أن الحكومة تنتظر المعلومات العلمية من قبل منظمة الصحة والمصادر المختلفة وبناء عليها يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد رصدت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا مؤخرا في ثلاث دول أخرى.

 

ونقلت هيئة البث البريطانية "بي بي سي"، عن ماريا فان كيرخوف، وهي خبيرة أمريكية متخصصة في الأمراض الطارئة المعدية ضمن برنامج الطوارئ الصحية والمدينة التقنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا في المنظمة التابعة للأمم المتحدة، قولها إن تلك الدول هي الدنمارك وهولندا وكذلك أستراليا حيث سجلت حالة إصابة واحدة بالسلالة الجديدة.

 

ووجهت المسؤولة، تحذيرًا من أن السلالة الجديدة ذات قدرة متزايدة على التفشي، مؤكدة أن الدراسات جارية للكشف عن مدى هذه القدرة، مشددة على ضرورة بذل قصارى الجهد لمنع انتشار السلالة.

 

وأوضحت الخبيرة الأمريكية، أنه كلما توسعت رقعة تفشي الفيروس كلما زاد خطر ظهور طفرات جديدة منه.

 

وأبدت فان كيرخوف قلق منظمة الصحة العالمية إزاء ظهور سلاسل جديدة من كورونا، مؤكدة أن خبراء المنظمة مستمرون في دراسة السلالة الجديدة بهدف زيادة معرفتهم بشأن قدرة الوباء على التغير.

 

ورفعت السلطات البريطانية، درجة التأهب الوبائي في العاصمة لندن وجنوب شرقي إنجلترا حتى أعلى مستوى على خلفية ظهور السلالة الجديدة من كورونا التي أقر وزير الصحة مات هانكوك اليوم بأن تفشيها خرج عن السيطرة.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا سلالة جديدة من كورونا الأردن

أخبار تهمك

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ حوالي 19 ساعة

بعد إصابة ثلاثي الأهلي بفيروس كورونا.. الجهاز الفني يضم 3 لاعبين لرحلة النيجر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن غياب 3 لاعبين عن رحلة النيجر بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة جديدة من الأهلي في ملف التعاقد مع المهاجم الجديد

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يحسم موقفه من ضم نجم العين الإماراتي

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يعلن قائمته المسافرة إلى النيجر استعدادا لمواجهة سونيديب

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يحسم مصيره مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ يوم

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

حسام حسن يهاجم أبوريدة

منذ ساعة و 14 دقيقة

تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع والتر بواليا

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي يغيب عن مونديال الأندية

منذ ساعتين و 13 دقيقة

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

منذ حوالي 20 ساعة

قرار مفاجئ من الزمالك بشأن نجمه "المتوهج"

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

إيطاليا تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 366 حالة

ما هو دور السالمون في نقل فيروس كورونا في الصين مرة أخرى؟

شاهد.. تفاصيل سلالة جديدة من فيروس كورونا أكثر انتشارا للعدوى (فيديو)

"الصحة العالمية": نتواصل مع بريطانيا بشأن السلالة المتحورة من كورونا

هولندا تحظر الرحلات الجوية من بريطانيا

الصحة البريطانية: نسعى لوضع حد لتفشي السلالة الجديدة من كورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

02:27 م

الأهلي يحسم موقفه من ضم نجم العين الإماراتي

02:31 م

نجم الأهلي يغيب عن مونديال الأندية

01:02 م

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

08:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز