عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

أعلن الديوان الأميري، اليوم الأحد، وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن، في خبر عاجل لها.

وفي سبتمبر الماضي، أصدر الديوان الأميري الكويتي، بيانًا رسميًا، أعلن فيه وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي كان يخضع للعلاج بإحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأميركية منذ يوليو الماضي.