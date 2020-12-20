القاضية ممكن.. "أفشة" يهزم شيكابالا في استفتاء الاتحاد الإفريقي

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:06 م
افشة
افشة
علي نبوي
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حسمت الجماهير سباق الاستفتاء الذي طرحه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بين جماهيره عبر الحساب الرسمي له بمواقع التواصل الاجتماعي حول أفضل هدف في النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 واختارت الجماهير هدف محمد مجدي أفشة نجم الأهلي ليكون الأفضل في البطولة متفوقا على محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك.

وشاركت أعداد كبيرة من الجماهير في الاستفتاء الذي طرحه الـ«كاف» على مدار الأيام الماضية قبل أن يحسمه نجم الأهلي لصالحه بـ«الضربة القاضية».

وسجل أفشة هدفاً قاتلاً في مرمى الزمالك وتحديداً في الدقيقة 86 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين باستاد القاهرة يوم 27 نوفمبر الماضي؛ ليحصد اللقب الإفريقي التاسع للأهلي وهو رقم قياسي لم يُحققه اي نادٍ أفريقي آخر.

وجاء هدف أفشة بعدما كانت النتيجة تُشير للتعادل، حيث سجل عمرو السولية هدف التقدم للأهلي، قبل أن يتعادل شيكابالا للزمالك، ثم سجل أفشة هدف الفوز وحصد البطولة الإفريقية.

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