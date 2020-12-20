القاضية ممكن.. "أفشة" يهزم شيكابالا في استفتاء الاتحاد الإفريقي

القاضية ممكن.. "أفشة" يهزم شيكابالا في استفتاء الاتحاد الإفريقي
الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:06 م
علي نبوي
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حسمت الجماهير سباق الاستفتاء الذي طرحه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بين جماهيره عبر الحساب الرسمي له بمواقع التواصل الاجتماعي حول أفضل هدف في النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
واختارت الجماهير هدف محمد مجدي أفشة نجم الأهلي ليكون الأفضل في البطولة متفوقا على محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك.
وشاركت أعداد كبيرة من الجماهير في الاستفتاء الذي طرحه الـ«كاف» على مدار الأيام الماضية قبل أن يحسمه نجم الأهلي لصالحه بـ«الضربة القاضية».
وسجل أفشة هدفاً قاتلاً في مرمى الزمالك وتحديداً في الدقيقة 86 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين باستاد القاهرة يوم 27 نوفمبر الماضي؛ ليحصد اللقب الإفريقي التاسع للأهلي وهو رقم قياسي لم يُحققه اي نادٍ أفريقي آخر.
وجاء هدف أفشة بعدما كانت النتيجة تُشير للتعادل، حيث سجل عمرو السولية هدف التقدم للأهلي، قبل أن يتعادل شيكابالا للزمالك، ثم سجل أفشة هدف الفوز وحصد البطولة الإفريقية.
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