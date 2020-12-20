محمد سامي لـ"الفجر الفني" بتنمى مسلسل "نسل الأغرب" يعجب الجمهور

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:36 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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أعرب المخرج محمد سامي، عن سعادته بتكريمه من مهرجان "الدير جيست" عن مسلسل "البرنس" كأفضل مؤلف ومخرج، لعام 2020.


وقال في تصريخ خاص لـ"الفجر الفني"، بأنه سعيد بالتكريم عن مسلسل "البرنس" قائلاَ:" التكريم رقم 19 على المسلسل، والأهم انها باستفتاء الجمهور".


وأضاف محمد سامي بأنه يتمنى نجاح مسلسل "نسل الاغراب" قائلاَ:" بتمنى اكون عند حسن ظن الجمهور وتوقاعتهم للمسلسل".

وأشار "سامي" بأن كل شخص في فريق عمل مسلسل "نسل الأغراب" يجتهد ويبذل قصاري جهدة حتى يظهر بالشكل الذي يتقبلة الجمهور.


وكرمت إدارة دير جيست في حفلها المقام بالتجمع الخامس، النجمة إلهام شاهين عن مشوارها الفنى بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم "حظر تجول" في مهرجان القاهرة السينمائي الدولى فى الدورة 42، كما كرمت الإعلامى نشأت الديهي عن مشواره الإعلامي. 


وبدأ حفل دير جيست بكلمة للفنان الراحل محمود ياسين من أحد لقاءاته التليفزيونية السابقة، وصفق للكلمة جميع الحضور. وحضر المطرب رامى صبرى الذى قدم فى بداية الحفل أغنية "حياتي مش تمام"، وقام ماجد حسنى رئيس دير جيست بتكريمه، وإهدائه درع المؤسسة. 


وحضرت الفنانة جومانا مراد، الفنان خالد النبوى، رامى صبرى، الفنان محمود عبد المغنى، أحمد شيبة، المخرج محمد سامى، كابتن حازم إمام، الإعلامي سيف زاهر، على السجادة الحمراء فى حفل دير جيست.


وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 2020، والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.

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