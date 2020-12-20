ريكاردو يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الجونة

أعلن البرازيلي ريكاردو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي قائمة فريقه لمواجهة مضيفه الجونة غدًا في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.





وضمت قائمة الإسماعيلي كلا من :-





حراسة المرمى : محمد صبحي - محمد فوزي - محمد مجدي





خط الدفاع : مروان الصحراوي - محمد عمار - محمد هاشم - محمد بيومي - أحمد أيمن - رضوان شريفي - محمود البدري





خط الوسط : محمود دونجا - عمر الوحش - محمد عادل - محمد صادق - أري بابل - محمد الشامي - أحمد مصطفى - مدحت فقوسة - أحمد مدبولي





خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف - شكري نجيب - بينسون شيلونجو



