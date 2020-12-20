ريكاردو يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الجونة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:34 م
الاسماعيلي
الاسماعيلي
الفجر الرياضي
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أعلن البرازيلي ريكاردو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي قائمة فريقه لمواجهة مضيفه الجونة غدًا في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الإسماعيلي كلا من :- 

حراسة المرمى : محمد صبحي - محمد فوزي - محمد مجدي

خط الدفاع : مروان الصحراوي - محمد عمار - محمد هاشم - محمد بيومي - أحمد أيمن - رضوان شريفي - محمود البدري

خط الوسط : محمود دونجا - عمر الوحش - محمد عادل - محمد صادق - أري بابل - محمد الشامي - أحمد مصطفى - مدحت فقوسة - أحمد مدبولي

خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف - شكري نجيب - بينسون شيلونجو

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