الأهلي يعلن قائمته المسافرة إلى النيجر استعدادا لمواجهة سونيديب

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:17 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة سونيديب بطل النيجر المقرر لها الأربعاء المقبل. 

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن، وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر، ومحمد شكري وسعد سمير.

ويغيب عن اللقاء كلا من وليد سليمان بسبب إصابته بصابونة الركبة، وجونيور اجايي،وناصر ماهر للإصابة. 

فيما يتغيب كلا من عمرو السولية ورامي ربيعة ومحمد مجدي قفشة للإصابة بفيروس كورونا المستجد .

وتغادر بعثة الأهلي إلى النيجر بطائرة خاصة في الثانية ظهر اليوم الأحد، لمواجهة فريق سونيديب يوم الأربعاء المقبل.

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