الكشف عن نتائج مسحات لاعبي الشباب 17 حالة إيجابية وثلاث إصابات جديدة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:05 م
منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب
محمد جمال
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أظهرت نتائج المسحات الطبية التي أجريت على بعثة المنتخب الوطني للشباب مساء أمس فور وصولها القاهرة عائدة من تونس عن استمرار ايجابية 15 لاعبا بالإضافة إلى ايجابية لاعبين اثنين آخرين واستمرار ايجابية الكابتن ربيع ياسين المدير الفني وعامل المهمات.

ومن المقرر أن يسمح للاعبين ال 13 وأعضاء الجهاز الفني والإداري الذين ظهرت سلبية نتائج مسحاتهم بمغادرة فندق العزل إلى منازلهم ، فيما يستمر المصابون في فندق العزل تحت إشراف فريق من الطب الوقائي بوزارة الصحة لمتابعة حالاتهم وتنفيذ البرنامج العلاجي المقرر لهم.

وكشف مسؤولو منتخب الشباب عن أسماء المصابين الجدد وهم زياد فرج مهاجم المصري وعلاء سعيد عامل المهمات ومحمد أشرف لاعب الأهلي.

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