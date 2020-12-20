الكهرباء: أكثر من 2 مليون وحدة عقارية تقدمت بطلبات للحصول على العداد الكودي

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:00 م
وزير الكهرباء محمد شاكر
وزير الكهرباء محمد شاكر
محمد عصام
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قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن المنصة الالكترونية الخاصة بتقديم طلبات التعاقد على العداد الكودي بالنسبة للوحدات السكنية التى يتم احتساب معدلات استهلاكها بنظام الممارسة تلقت منذ بداية فتحها وحتى اليوم نحو 970 ألف طلب.

 

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في يوليو الماضي إطلاق البوابة  الالكترونية"https://eservices.eehc.gov.eg/" لتلقى طلبات حجز العداد الكودي كبديل لنظام الممارسة، والذي يسمح عند تركيبه توفير قياسات عادلة لمعدلات استهلاك التيار الكهربائي،  وإمكانية طلب خدمات أعطال شركة الكهرباء في حالة حدوث انقطاع للتيار ، وتأمين وصول التيار بطريقة أمنه وهي الأمور التى لم يكن يتمتع بها المستهلكون تحت نظام" الممارسة الكهربائية".

 

وأضافت وزارة الكهرباء في بيانها، أن إجمالي عدد الطلبات التى تلقتها المنصة الالكترونية يعادل 2.270 مليون وحدة عقارية، وشملت الطلبات التى تم تقديمها  جميع محافظات الجمهورية من خلال  شركات توزيع الكهرباء التسع".

 

 

وتستمر وزارة الكهرباء في تلقي طلبات العداد الكودي حتي نهاية ديسمبر الجاري، بعدما قامت بمد مهلة الأغلاق أكثر من مره، كان آخرها الشهر الماضي بالتزامن مع تمديد فترة التصالح في مخالفات البناء  لأعطاء  فرصة للوحدات السكنية التى تقدمت بطلبات تصالح للاستفادة من تلك الخدمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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