عاجل.. الأهلي يعلن غياب 3 لاعبين عن رحلة النيجر بسبب كورونا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:38 ص
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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أعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي عن تخلف اللاعبين; رامي ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة عن بعثة الفريق المتجهة ظهر اليوم إلى النيجر، وذلك بسبب إيجابية المسحة الطبية للثلاثة وتأكد إصابتهم بكورونا. 

هذا بالإضافة إلى بيتسو موسيماني المدير الفني الذي تعرض لنفس الإصابة قبل أيام.

وتطير بعثة الأهلي ظهر اليوم إلى النيجر استعدادًا لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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