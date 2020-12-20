عاجل.. الأهلي يعلن غياب 3 لاعبين عن رحلة النيجر بسبب كورونا
الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:38 ص
علي نبوي
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أعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي عن تخلف اللاعبين; رامي ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة عن بعثة الفريق المتجهة ظهر اليوم إلى النيجر، وذلك بسبب إيجابية المسحة الطبية للثلاثة وتأكد إصابتهم بكورونا.
هذا بالإضافة إلى بيتسو موسيماني المدير الفني الذي تعرض لنفس الإصابة قبل أيام.
وتطير بعثة الأهلي ظهر اليوم إلى النيجر استعدادًا لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
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