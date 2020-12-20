بعد وصفه بالأفضل.. مواصفات اللقاح الصيني ومدة قضائه على كورونا

يتصف لقاح سينوفارم الصيني الذي أثبت فاعلية تجاوزت 97%، بأكثر اللقاحات أمانًا وأفضلهم، كونه تقليدي يكون فيه الجسم أجساد مضاده ضد كل فيروسات كورونا.





ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن لقاح سينوفارم الصيني الأكثر فاعلية ضد فيروس كورونا.





لقاح سينوفارم الأفضل

يقول الدكتور غسان سعيد، الرئيس المنتخب للجمعية الطبية العربية في ميتشجان بالولايات المتحدة الأمريكية، إن اللقاح التقليدي هو ما اعتمدته دولة الصين في اللقاح وجامعة أخرى أمريكية، وتعتمد على فيروس كورونا ميت وبعض المواد الكيميائية المعززه للمناعة.





وتابع اللقاح الصيني يكون فيه الجسم أجساد مضاده ضد كل فيروسات كورونا، وباقي اللقاحات تكون مناعة ضد بروتين واحد من فيروس كورونا، وهو أمر منطقي وعلمي.





لقاح سينوفارم الأكثر أمانًا

في ظل التساؤلات المتكررة بشأن أكثر اللقاحات فاعلية وأمانًا، يقول الدكتور غسان سعيد رئيس الجمعية الطبيىة العربية الأمريكية، إن لقاح سينوفارم يعد الآمن بين اللقاحات الأخرى، ومن بينها لقاح فايزر، فهو يعتمد على الطريقة التقليدية فى التلقيح.





لا توجد آثار جانبية

وتقول نها عاصم مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، إن الأبحاث على اللقاح الصيني، تتم بدقة وبمتابعة مستمرة، ولم يتم رصد أي آثار جانبية ناجمة عنه حتى الآن.





وأضافت عاصم، "لم نرصد أي آثار جانبية قصيرة للقاح سينوفار على المواطنين الذين خضعوا له، ووزيرة الصحة شاركت في التجربة الإكلينكية للقاح الصيني".





فاعلية سينوفارم 97%

وتجاوزت نسبة فاعلية لقاح سينوفارم المضاد لفيروس كورونا 97% ممن تم إعطاؤهم اللقاح في المرحلة النهائية من تجربة فى إندونيسيا.





وأثبت اللقاح فاعليته بنسبة 97% في التجارب السريرية المبكرة هناك، ولكن معدل الفعالية النهائى لن ينتهى إلا في يناير، بعد إعلان نتائج المرحلة الثالثة.





وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.





وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.



