الأهلي يستعيد نجمه قبل مواجهة دوري أبطال إفريقيا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:00 ص
الاهلي
الاهلي
أشرف عبد الناصر
Advertisements
أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية طاهر محمد طاهر للسفر مع بعثة المارد الأحمر للنيجر.

ودرس الجهاز الفني للأهلي استبعاد طاهر محمد طاهر من رحلة النيجر بسبب ارتفاع درجة حرارته خلال الساعات الأخيرة الماضية، لكنه شارك في مران أمس بصورة طبيعية واصبح جاهزا للسفر مع الفريق. 

ويغيب عن رحلة النيجر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، بعد إيجابية المسحة  الأخيرة التي خضع لها أمس في إحدى مستشفيات القاهرة.

ومن المقرر أن تتجه البعثة اليوم في الثانية ظهرا إلى النيجر، استعدادا لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الأربعاء القادم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طاهر محمد طاهر رياضة دوري ابطال افريقيا الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

الأهلي يرفض طلب موسيماني.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

قناة الأهلي تزف بشري سارة للجماهير الحمراء

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تفاصيل زيارة رئيس المخابرات إلى ليبيا موفدا من الرئيس السيسي

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يعلن جاهزية نجمه قبل انطلاق المشوار الإفريقي

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي السابق: لم تعد علاقتي بـ"صلاح" كما كانت في السابق

منذ أقل من ساعتين

مدرب حراس الأهلي يكشف موعد رحيله عن مصر

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد فعل من كلوب على تصريحات محمد صلاح

منذ حوالي 13 ساعة

تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع والتر بواليا

منذ ساعتين و 50 دقيقة

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك ينهي إعارة نجم الدوري المصري

منذ حوالي 11 ساعة

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إصابة عمرو مصطفى بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 10 ساعة

3 تحركات مصرية جديدة لتوفير جرعات لقاح كورونا.. اعرفها

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ حوالي 11 ساعة

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ حوالي 21 ساعة

قرار مفاجئ من الزمالك بشأن نجمه "المتوهج"

منذ ساعتين و 12 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:29 م

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

02:27 م

تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع والتر بواليا

08:30 ص

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

11:58 م

قرار مفاجئ من الزمالك بشأن نجمه "المتوهج"

09:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان