بيرلو بعد رباعية بارما: هذا ما كنت أبحث عنه في يوفنتوس

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:35 ص
رونالدو
رونالدو
وكالات
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أعرب أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس عن سعادته بعد الفوز الكبير على بارما أمس السبت.

وقبل مباراة يوفنتوس على أرض بارما أمس السبت، حقق يوفنتوس 6 انتصارات و6 تعادلات في 12 مباراة على مستوى الدوري المحلي، لكنه سيطر بصورة كاسحة ولم يمنح صاحب الأرض أي فرصة وحقق فوزاً كبيراً بنتيجة 4-0.

وفي أول موسم له كمدرب قال بيرلو أكثر من مرة أن فريقه "قيد الإنشاء"، مؤكداً أنه يعيد تشكيل الفريق الذي تولى مسؤوليته خلفاً لماوريتسيو ساري ويبدو أن جهوده بدأت تحقق نجاحاً.

وقال بيرلو بعد الفوز الكبير على بارما: "هذا هو يوفنتوس الذي كنت أريد رؤيته، كنا بحاجة للفوز في هذه المباراة وقمنا بذلك على أكمل وجه".

وأشار بيرلو إلى أن فريقه شعر بالإحباط بسبب تعادله في المباراة السابقة الأربعاء الماضي، أمام أتالانتا 1-1.

وأضاف بيرلو: "استعدنا تألقنا بأفضل طريقة ممكنة، تدريجياً نحن نحقق ما نريده، سعيد بما نقوم به لدى استحواذ المنافس على الكرة، وهجومنا جيد ونجيد الضغط على الخصوم وسريعاً نستعيد قوتنا وهذا ما يجعلك تسيطر على المباريات".

وأردف اللاعب السابق قائلاً: "المهم هو أن نلعب بنفس الطريقة في كل مباراة سواء كانت في مواجهة برشلونة أو بارما.. علينا السيطرة على المباريات".

وبصفة خاصة أشاد بيرلو بمهاجمه ألفارو موراتا الذي أحرز الهدف الرابع قبل نهاية المباراة.

وقال المدرب عن اللاعب الإسباني: "كان يشعر بخيبة أمل بسبب انتقادات وجهت إليه بعد مباراة الأربعاء، لكن فيما عدا ذلك فإنه هيأ الكثير من الفرص، ومن خلال مثل هذا الأداء تأتي الأهداف".

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