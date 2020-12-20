نجم الزمالك السابق يطالب باستمرار باتشيكو في منصبه





طالب نجم الزمالك السابق، استمرار البرتغالي جيمي باتشيكو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالفارس الأبيض.





وقال أحمد مجدي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "باتشيكو لازم يكمل مع الزمالك وهو مدرب جيد وقادر على وضع خريطة جيدة من أجل حصد الزمالك للقب الدوري والمنافسة في أفريقيا".





وتابع: "عانينا من كثرة تغيير المدربين وخاصة وأنا لاعب والزمالك خسر بطولات كثيرة بسبب تغيير المدربين".



