فرنسا تسجل 189 وفاة و17565 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:00 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الأحد، 189 وفاة و17565 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

 

ووفقًا لتقرير وزارة الصحة الفرنسية، وصل إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 60418، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 46055.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

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