تراجع الطماطم .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 20-12-2020

إستقرت أسعار معظم الخضروات في سوق العبور اليوم الأحد 20-12-2020 ، فيما تراجع سعر كيلو الطماطم بحوالي 1 جنيه حيث وصل لـ 5 جنيه ، وتراجع سعر كيلو البطاطس الي 2.25 جنيه .









أسعار الخضروات اليوم الأحد 20-12-2020:





كيلو الطمام يتراوح بين 2- 5 جنيه





البطاطس بين 1.25 و2.25جنيه.





البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.





الكوسة بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.





الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع جنيه.





الباذنجان البلدي بين 1.75 و2.75 جنيه، بتراجع بين 25 قرشا و1.75 جنيه.





الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.





الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.





الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.





الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع بين 50 قرشا وجنيه.









أسعار الفاكهة اليوم الأحد 20-12-2020:4









سعر كيلو البرتقال البلدي بين 3 و6 جنيهات.





البرتقال السكري بين 3 و6 جنيهات.





الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.





الرمان بين 3 و5 جنيهات.



