تراجع الطماطم .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 20-12-2020

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:41 ص
أسعار الخضروات والفاكهة
أسعار الخضروات والفاكهة
الفجر الإقتصادي
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إستقرت أسعار معظم الخضروات في سوق العبور اليوم الأحد 20-12-2020 ، فيما تراجع سعر كيلو الطماطم بحوالي 1 جنيه حيث وصل لـ 5 جنيه ، وتراجع سعر كيلو البطاطس  الي 2.25 جنيه .


أسعار الخضروات اليوم الأحد 20-12-2020:

كيلو الطمام يتراوح بين 2- 5 جنيه

البطاطس بين 1.25 و2.25جنيه.

البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الكوسة بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.75 و2.75 جنيه، بتراجع بين 25 قرشا و1.75 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع بين 50 قرشا وجنيه.


أسعار الفاكهة اليوم الأحد 20-12-2020:4


سعر كيلو البرتقال البلدي بين 3 و6 جنيهات.

البرتقال السكري بين 3 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

الرمان بين 3 و5 جنيهات.

الجوافة بين 4 و6 جنيهات.

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