تراجع الطماطم .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 20-12-2020
الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:41 ص
الفجر الإقتصادي
Advertisements
إستقرت أسعار معظم الخضروات في سوق العبور اليوم الأحد 20-12-2020 ، فيما تراجع سعر كيلو الطماطم بحوالي 1 جنيه حيث وصل لـ 5 جنيه ، وتراجع سعر كيلو البطاطس الي 2.25 جنيه .
أسعار الخضروات اليوم الأحد 20-12-2020:
كيلو الطمام يتراوح بين 2- 5 جنيه
البطاطس بين 1.25 و2.25جنيه.
البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
الكوسة بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.
الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع جنيه.
الباذنجان البلدي بين 1.75 و2.75 جنيه، بتراجع بين 25 قرشا و1.75 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.
الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع بين 50 قرشا وجنيه.
أسعار الفاكهة اليوم الأحد 20-12-2020:4
سعر كيلو البرتقال البلدي بين 3 و6 جنيهات.
البرتقال السكري بين 3 و6 جنيهات.
الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.
الرمان بين 3 و5 جنيهات.
الجوافة بين 4 و6 جنيهات.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا