موعد مباراة ريال مدريد وإيبار في الدوري الإسباني

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:00 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
أحمد عصام
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يحل فريق ريال مدريد، ضيفا ثقيلا على حساب إيبار، اليوم الأحد 20 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الإسباني.

وستقام المباراة بين ريال مدريد وإيبار في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحًا بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وقد حقق ريال مدريد الفوز في الجولة الماضية على حساب اتليتك بلباو، بنتيحة ثلاثة اهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب دي ستيفانو.

ويحتل ريال مدريد في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 26 نقطة.

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