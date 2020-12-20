قتلى وجرحى في انفجار بالعاصمة الأفغانية كابل

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:02 ص
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
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أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الأحد، مقتل 9 أشخاص وإصابة 6 آخرون، جراء انفجار قوي دوى في العاصمة كابل، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

 

وبحسب قناة "طلوع نيوز"، أكدت مصادر أمنية، أن الانفجار الذي وقع في ميدان سبين كالاي استهدف سيارة النائب البرلماني حاج خان محمد وردك، لافتة إلى أن المشرع نجا من الهجوم.

 

وقالت وزارة الداخلية الأفغانية، إن الحريق اندلع في ثلاث سيارات في المنطقة نفسها، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان الانفجار تسبب في ذلك.

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