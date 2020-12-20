أستاذ أمراض قلب: لقاحات كورونا لن تختلف عن بعض (فيديو)

قال الدكتور أيمن أبوالمجد، أستاذ أمراض القلب، إن اللغط حول لقاحات كورونا سببه وجود معلومات متضاربة، وأن المتلقي لا يعرف المعلومة الحقيقية من المغلوطة.





وتوقع "أبوالمجد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أن لقاحات كورونا لن تكون مختلفة عن بعض، معلقا: "اللقاحات مش هتختلف عن بعض"، لافتا إلى أن اللقاحات تقوم على فكرة تكوين الجسم مضادات حيوية تمنع فيروس كورونا من الانتشار داخل الجسم.



