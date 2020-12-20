نقل رئيس مباحث بني سويف لمستشفى الشرطة بعد إصابته في حادث تصادم

أصيب الرائد أحمد عبدالعظيم، رئيس مباحث قسم بنى سويف، التابع لمديرية أمن بني سويف، وكذلك مجند "قائد سيارته" في حادث امام حديقة الشلال المواجهه لمبنى مديرية الأمن عقب اصطدام سيارة الشرطة التي كانت تقلهما بالرصيف في محاولة لتفاديهما سيارة ملاكي وتم نقلهما إلى مستشفى الشرطة للعلاج.





وكان اللواء محمد مراد، مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بأنه أثناء عودة رئيس مباحث قسم بني سويف من مامورية سيارة الشرطة وأمام حديقة الشلال المواجهة لمبنى مديرية الأمن اصطدم قائد سيارة الشرطة برصيف أثناء محاولة تفاديه لسيارة ملاكي.





ونتج عن الحادث إصابة رئيس مباحث قسم بني سويف والمجند "م.ا" قائد سيارة الشرطة وتبين أن رئيس المباحث أصيب في يده وتم نقله لمستشفى الشرطة وقائد السيارة.



