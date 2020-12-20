أستاذ أمراض صدرية: أعراض كورونا في الموجتين واحدة والاختلاف في التسلسل (فيديو)
الأحد 20/ديسمبر/2020 - 06:24 ص
شيماء حسن
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قال محمد محمد البتانوني، أستاذ الأمراض الصدرية بمستشفى قصر العيني، إن أعراض فيروس كورونا في الموجة الثانية هي نفسها أعراض الموجة الأولى ولكن التسلسل مختلف، مطالبًا باعتبار أي دور برد في هذا التوقيت على أنه كورونا حتى يثبت العكس.
وأضاف "البتانوني" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" أن أعراض فيروس كورونا في هذه الموجة قد تبدأ بصداع أو طفح جلدي وكحة غير مبررة وارتفاع في درجات الحرارة.
وأشار أستاذ الأمراض الصدرية بمستشفى قصر العيني، إلى أن هناك انتشارًا سريعًا لفيروس كورونا خلال هذه الفترة، وهو ما دفع مجلس الوزراء إلى اتخاذ بعض القرارات المتوازية مع ارتفاع أعداد الإصابات اليومية، مؤكدًا على ضرورة ارتداء الكمامة والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.
وتابع: "بلاش في هذه الفترة اجتماعات عائلية واحتفالات، لأن غالبًا بتكون النتيجة إصابة هذه العائلات بالفيروس، ولا بُد من التطعيم باللقاح لأنه سيعمل على إفراز نوع من الخلايا المناعية داخل الجسم وحتى لو اتعديت ستكون خفيفة وستمر بسلام".
في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 324 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 106481 حالة حتى أمس السبت.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 611 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 28 جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 124891 حالة من ضمنهم 106481 حالة تم شفاؤها، و7069 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
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