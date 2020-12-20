أستاذ أمراض صدرية: أعراض كورونا في الموجتين واحدة والاختلاف في التسلسل (فيديو)

قال محمد محمد البتانوني، أستاذ الأمراض الصدرية بمستشفى قصر العيني، إن أعراض فيروس كورونا في الموجة الثانية هي نفسها أعراض الموجة الأولى ولكن التسلسل مختلف، مطالبًا باعتبار أي دور برد في هذا التوقيت على أنه كورونا حتى يثبت العكس.





وأضاف "البتانوني" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" أن أعراض فيروس كورونا في هذه الموجة قد تبدأ بصداع أو طفح جلدي وكحة غير مبررة وارتفاع في درجات الحرارة.





وأشار أستاذ الأمراض الصدرية بمستشفى قصر العيني، إلى أن هناك انتشارًا سريعًا لفيروس كورونا خلال هذه الفترة، وهو ما دفع مجلس الوزراء إلى اتخاذ بعض القرارات المتوازية مع ارتفاع أعداد الإصابات اليومية، مؤكدًا على ضرورة ارتداء الكمامة والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.





وتابع: "بلاش في هذه الفترة اجتماعات عائلية واحتفالات، لأن غالبًا بتكون النتيجة إصابة هذه العائلات بالفيروس، ولا بُد من التطعيم باللقاح لأنه سيعمل على إفراز نوع من الخلايا المناعية داخل الجسم وحتى لو اتعديت ستكون خفيفة وستمر بسلام".



