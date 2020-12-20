ردًا على شائعات الإخوان.. مصدر أمني ينفي وجود عقاب جماعي بالسجون
الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:17 ص
هبة عبد الحفيظ
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نفى مصدر أمني ما يتم تداوله من قِبل جماعة الإخوان الإرهابية وبعض المنظمات الموالية لها، من إدعاءات بوجود عقاب جماعي داخل أحد السجون، مؤكدًا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.
وأضاف المصدر، أن ما تم تناوله من إدعاءات في هذا الصدد يأتى في إطار نهج جماعة الإخوان الإرهابية في نشر الأكاذيب والشائعات لمحاولة تأليب الرأي العام.
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