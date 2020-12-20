ردًا على شائعات الإخوان.. مصدر أمني ينفي وجود عقاب جماعي بالسجون

نفى مصدر أمني ما يتم تداوله من قِبل جماعة الإخوان الإرهابية وبعض المنظمات الموالية لها، من إدعاءات بوجود عقاب جماعي داخل أحد السجون، مؤكدًا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.



