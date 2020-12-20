ردًا على شائعات الإخوان.. مصدر أمني ينفي وجود عقاب جماعي بالسجون

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:17 ص
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
هبة عبد الحفيظ
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نفى مصدر أمني ما يتم تداوله من قِبل جماعة الإخوان الإرهابية وبعض المنظمات الموالية لها، من إدعاءات بوجود عقاب جماعي داخل أحد السجون، مؤكدًا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة. 

وأضاف المصدر، أن ما تم تناوله من إدعاءات في هذا الصدد يأتى في إطار نهج جماعة الإخوان الإرهابية في نشر الأكاذيب والشائعات لمحاولة تأليب الرأي العام.

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