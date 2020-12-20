المتحدث باسم منتخب الشباب: توجهنا إلى فندق العزل.. وأجرينا مسحة جديدة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:45 ص
منتخب الشباب
منتخب الشباب
شيماء حسن
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قال وليد ماهر، المتحدث الإعلامي باسم منتخب الشباب، إن بعثة منتخب الشباب فور وصولها إلى مطار القاهرة توجهت إلى فندق العزل بالكامل بعد عودتها من تونس على متن طائرة خاصة بعد احتساب مباراة الفريق أمام المنتخب التونسي لصالح المنتخب التونسي بسبب عدم اكتمال الفريق بعد إصابة عدد كبير من اللاعبين بفيروس كورونا.

وأضاف "ماهر" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن هناك 15 حالة ايجابية بين اللاعبين ومن بينهم المدير الفني ربيع ياسين، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا إجراء مسحة طبية لجميع اللاعبين وأفراد البعثة.

كما وجه الشكر إلى السفير المصري في تونس على حسن رعايته للبعثة والى وزير الشباب والرياضة وكل من وقف بجانب البعثة في أزمته، مستطردًا: "حزين إننا لم نشارك في البطولة والحزن الأكبر على اللاعبين، وأثناء العودة كان هناك طاقم طبي مدرب على متن الطائرة وكان فيه تنظيم وفصل تام بين المصابين وباقي أفراد البعثة".

وصول بعثة منتخب الشباب
وصلت بعثة منتخب الشباب، بقيادة ربيع ياسين، السبت، إلى مطار قرطاج بتونس، استعدادًا للعودة إلى القاهرة، بعد الظروف غير المواتية لمشاركة شباب الفراعنة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.

وتنهي إجراءات العودة إلى القاهرة، في الوقت الحالي، على أن تصل إلى أرض الوطن، على متن طائرة مجهزة طبيا، وذلك حفاظا على سلامة أعضاء البعثة واستكمال علاج المصابين من أعضائها بكوفيد-19.

وتتوجه البعثة فور وصولها إلى القاهرة لفندق العزل، للخضوع للحجر الصحي، بعد أن ضرب فيروس كورونا أفرادها، وحرم شباب الفراعنة من خوض فعاليات البطولة المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وقررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد تشكيل لجنة تقصي حقائق لبيان الأسباب والملابسات التي أدت لعدم مشاركة المنتخب الوطني للشباب على الوجه الأمثل في البطولة، على أن تتشكل لجنة تقصي الحقائق على النحو التالي:

حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد عن الناحية القانونية والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد عن الناحية الطبية والدكتور علاء عبد العزيز عن الناحية الفنية والدكتور مصطفى عزام مقررا للجنة، وللجنة الاستعانة بمن تراه لإنجاز مهمتها.

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