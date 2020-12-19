تعرف على موعد سفر الأهلي إلى النيجر

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:59 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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أنهى الجهاز الإداري بالأهلي الإجراءات الخاصة بسفر موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى النيجر غدا مع بعثة الفريق لمواجهة سونيديب ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان موسيماني قد غاب عن مباراة غزل المحلة أمس، بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا وتم نقله إلى أحد مستشفيات القاهرة للخضوع للبروتوكول العلاجي المتبع من وزارة الصحة.

وأجرى موسيماني مسحة طبية اليوم لتحديد موقفه من السفر مع بعثة المارد الأحمر إلى النيجر غدا، استعدادا لمواجهة سونيديب في دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأنهى مسئولو الأهلي الإجراءات الخاصة بسفر الجنوب أفريقي، على أن يكون جاهزا لمرافقة الفريق غدا في حالة تحول نتيجة مسحته الأخيرة لسلبية والتي من المنتظر أن تظهر خلال السويعات القادمة.

وتتجه بعثة الأهلي غدا في الثانية ظهرا إلى النيجر، لمواجهة سونيديب في ذهاب دور ال32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها الأربعاء القادم في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

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