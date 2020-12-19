بالأسماء.. تعرف على عدد المصابين في مستشفي الأهلي ومدة غيابهم





يعاني الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، من عدد من الإصابات في الفترة الأخيرة ولعل أبرزها إصابة المدرب الجنوب إفريقي نفسه بفيروس كورونا المستجد.





عدد المصابين في مستشفي الأهلي





ويتسعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي عدد مصابي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، ومدة غيابهم عن القلعة الحمراء في المباريات المقبلة، وإليكم التفاصيل:-





1- ناصر ماهر





تعرض ناصر ماهر العائد للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من إعارة سموحة، لإصابة قوية بخلع في الكتف، خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام مصر المقاصة.





ويغيب ناصر ماهر عن النادي الأهلي فترة تتراوح من ثلاثة أسابيع إلى شهر كامل، حتى استعادة عافيته وجاهزيته للمباريات المقبلة سواء في الدوري المصري أو دوري أبطال أفريقيا.





2- حسين الشحات





خضع حسين الشحات جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مؤخرا لجراحة في ظافر القدم حيث أوضح الطبيب الخاص بالفريق الأحمر أن الدولي المصري سيغيب عن المارد الأحمر،

لمدة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام.





3- جونيور أجايي





تعرض النجم النيجيري جونيور أجايي جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لإصابة قوية بإلتهاب وتمزق في الوتر الوحشي، وهو وتر مجاور لوتر آكيليس.





من جانبه أوضح طبيب الأهلي أن إصابة جونيور أجايي تستدعي إجراء عملية جراحية، وبالتالي سيغيب النيجيري لمدة 3 أشهر.





4- محمد محمود





يحتاج محمد محمود صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، والذي كان قد تعرض لإصابة قوية في الركبة، ليخضع لعملية جراحية "خياطة الغضروف" خلال شهر أكتوبر الماضي، لفترة تترواح من 3 إلى 4 أشهر للعودة لمباريات الأحمر.





5- محمود متولي





لم يملك محمود متولي مدافع الأهلي الحظ الكافي للمشاركة مع الأحمر حيث تعرض الاعب للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، في شهر أغسطس الماضي، ليخضع على إثرها لعملية جراحية، حيث ينتظر عودة الاعب للتدريبات الجماعية أبريل2021 المقبل.





6- كريم نيدفيد





لم يشارك محمد محمود صفقة الأهلي الوافدة من وادي دجلة مع الفريق الأحمر منذ 18 شهرًا، بعد خضوعه للعديد من العمليات الجراحية، آخرها عملية جراحية في غضروف الركبة.





من جانبه ينتظر عودة محمد محمود جناح الفريق الكروي الأول بنادي الشياطين الحمر، للتدريبات الجماعية مع الأهلي في غضون شهرين.





7- مروان محسن





يعاني مروان محسن مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الأساسي، من إصابة في الركبة، حيث كشف الجهاز الطبي للفريق الأحمر أن اللاعب سيعود للمشاركة في مباريات القلعة الحمراء خلال أيام قليلة.





8- سعد سمير





يعاني سعد سمير مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من إصابة صعبة في وتر أكيليس، حيث خضع الاعب الدولي لمنتخب مصر لعملية جراحية.





ومن المفترض أن يعود سعد سمير للمشاركة في تدريبات الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قريبا، لاسيما وأن مسؤولي القلعة الحمراء قاموا بقيدة في قائمة الموسم الجديد 2020-2021.



