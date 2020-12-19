الإمارات تحتل صدارة العالم في السياحة والسفر خلال نوفمر الماضي

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:59 م
بوابة الفجر
وكالات
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أحتلت  الإمارات  صدارة دول العالم في أداء وصناعة السياحة والسفر خلال شهر نوفمبر، وذلك ضمن «مؤشر سكيفت للتعافي»، والذي رصد أبرز مؤشرات السفر خلال الجائحة في 22 دولة، وجاءت الإمارات في المركز الأول، ثم ألمانيا وهونغ كونغ والهند وأندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا وفرنسا وسنغافورة وجنوب أفريقيا وأسبانيا وتايلاند وتركيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين والأرجنتين وأستراليا وكندا والبرازيل.

 

ووفقاً لبيانات المؤشر، شهدت حجوزات الفنادق في الإمارات ارتفاعاً ثابتاً منذ مايو، وتصدرت في نوفمبر درجات المؤشر 10، مما يعني أن حجوزات الفنادق في الإمارات كانت في نفس المستوى كما في نوفمبر 2019.

 

 

وقال المؤشر الذي أصدرته «سكيفت» شركة الإعلام الأمريكية المتخصصة بالسفر وتحليل شركات الطيران والفنادق والسياحة ومقرها نيو يورك: «بينما كان أداء عدد من الدول جيداً خلال شهر نوفمبر، أبلت الإمارات بلاءً حسناً من خلال التحسن السريع الذي أحرزته، مما دفعها إلى قمة الترتيب، فبعد إغلاق صارم خلال الصيف، خففت الإمارات من شروط الدخول».

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السياحة والسفر الامارات الأمارات والسياحة

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