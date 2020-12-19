أحمد داش يكشف لـ "الفجر الفني" عن تفاصيل مسلسل "نسل الأغراب"

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:12 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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أعرب الفنان احمد داش، عن سعادته بـ تكريمه من مهرجان "الدير جيست" لعام 2020، وذلك عن مسلسله "البرنس" الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.

وأضاف "داش" في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" بأنه سعيد بالتكريم وخاصة بأنه جاء من الجمهور، قائلا:" تكريم جاى من الجمهور حاجه تشرفني وفرحان بيها".

وعن مشاركته مع المخرج محمد سامي للمرة الثانية في عمل درامي، قال "داش":" انا بحب أشتغل مع أى حد شاطر، او لو جالى ورق حلو وشخصيتي حلوة زي مسلسل البرنس".

ويخوض أحمد داش، السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "نسل الأغراب" بجانب أحمد السقا وأمير كراره، وأشار بأنه يقدم شخصية صعيدية من سوهاج، ويؤكد بأنها ستنال اعجاب الجمهور.

وتابع "داش" بأن مسلسل "نسل الأغراب" يحتوى على عدد كثير من القصص والاثارة، قائلاَ:" انا مستمتع في المسلسل ومن الكواليس".

مسلسل "نسل الأغراب" يعد من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وعدد آخر من الفنانين ومقرر بدء تصوير أول مشاهده خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتقدم مي عمر زوجة المخرج محمد سامي البطولة النسائية فى مسلسل "نسل الأغراب" أمام أحمد السقا وأمير كرارة وتأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجى والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وتقدم مى شخصية صعيدية للمرة الأولى، حيث تعقد جلسات عمل مكثفة حاليًا مع مصحح اللهجة الصعيدية لتتأقلم على التحدث بهذه اللهجة.

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