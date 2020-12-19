تعرف على سر غياب الفنانة شهيرة عن حفل تأبين زوجها محمود ياسين

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كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين، عن سر غياب والدتها الفنانة شهيرة، عن حفل تابين والدها الفنان الكبير الراحل، محمود ياسين، والمقام حاليا على مسرح القومي بحضور كوكبة من الشخصيات العامة والفنانين.



وقالت "رانيا" في تصريحات على هامش حفل التأبين بـ إن سبب غياب والدتها، هو أنها تعاني من دور برد قاسٍ، مؤكدة أنه ليس فيروس كورونا.



وأوضحت رانيا أن والدتها كانت تتمنى أن تشارك في حفل التأبين، لكن الخوف من المضاعفات الصحية هو ما أجبرها على الغياب.



في سياق متصل، نظمت إدارة هيئة المسرح القومي، برئاسة إيهاب فهمي، مساء اليوم، حفلا لتأبين الراحل الكبير محمود ياسين، تكريما لمشواره الفني.



وعلقت رانيا محمود ياسين على هذه الفعالية قائلة: "اليوم تكريم ‏وتأبين الأستاذ، في بيته العريق المسرح القومي"، موجهة الشكر إلى اللواء عادل غضبان، محافظ بورسعيد، على قراره بإطلاق اسم ‏والدها على أحد الشوارع الحيوية بالمحافظة، مسقط رأسه.



ورحل محمود ياسين، عن عالمنا، في منتصف شهر أكتوبر الماضي، بعد رحلة عطاء ممتدة، قدّم خلالها ‏عشرات الأدوار الخالدة، سواء في المسرح، والسينما، والتليفزيون.

