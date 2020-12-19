تعرف على سر غياب الفنانة شهيرة عن حفل تأبين زوجها محمود ياسين

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:52 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements

كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين، عن سر غياب والدتها الفنانة شهيرة، عن حفل تابين والدها الفنان الكبير الراحل، محمود ياسين، والمقام حاليا على مسرح القومي بحضور كوكبة من الشخصيات العامة والفنانين.

وقالت "رانيا" في تصريحات على هامش حفل التأبين بـ إن سبب غياب والدتها، هو أنها تعاني من دور برد قاسٍ، مؤكدة أنه ليس فيروس كورونا.

وأوضحت رانيا أن والدتها كانت تتمنى أن تشارك في حفل التأبين، لكن الخوف من المضاعفات الصحية هو ما أجبرها على الغياب.

في سياق متصل، نظمت إدارة هيئة المسرح القومي، برئاسة إيهاب فهمي، مساء اليوم، حفلا لتأبين الراحل الكبير محمود ياسين، تكريما لمشواره الفني.

وعلقت رانيا محمود ياسين على هذه الفعالية قائلة: "اليوم تكريم ‏وتأبين الأستاذ، في بيته العريق المسرح القومي"، موجهة الشكر إلى اللواء عادل غضبان، محافظ بورسعيد، على قراره بإطلاق اسم ‏والدها على أحد الشوارع الحيوية بالمحافظة، مسقط رأسه.

ورحل محمود ياسين، عن عالمنا، في منتصف شهر أكتوبر الماضي، بعد رحلة عطاء ممتدة، قدّم خلالها ‏عشرات الأدوار الخالدة، سواء في المسرح، والسينما، والتليفزيون.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمود ياسين شهيرة رانيا محمود ياسين

أخبار تهمك

"الصحة": تصنيع اللقاح الصيني في مصر قريبا

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يتحدث عن مستقبله مع ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

قناة الأهلي تزف بشري سارة للجماهير الحمراء

منذ ساعتين و 43 دقيقة

بعد تألقه.. الأهلي يتخذ قرارا جديدا بشأن محمد شريف

منذ ساعة و 17 دقيقة

الأهلي يجهز عرضا مغريا لضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لرحيل مهاجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ حوالي 9 ساعات

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

الأهلي يحسم موقفه من ضم القاطرة الإفريقية

منذ ساعتين و 14 دقيقة

أول رد فعل من كلوب على تصريحات محمد صلاح

منذ ساعة و 13 دقيقة

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يخطط للتعاقد مع الفهد الإفريقي

منذ حوالي 7 ساعات

عرض سعودي يُهدد استمرار نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

منافس الأهلي المحتمل.. أولسان هيونداي خامس المتأهلين لكأس العالم للأندية

منذ أقل من ساعتين

تحسبًا لرحيله.. الزمالك يُحدد بديل مصطفي محمد

منذ 42 دقيقة

الأهلي يرفض طلب موسيماني.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

حكيم ينعى الراحل محمود ياسين عبر "انستجرام"

دياب ينعي محمود ياسين: ربنا يرحمك يا أستاذ

عمرو عبدالجليل ينعي الراحل محمود ياسين عبر "إنستجرام"

بكلمات مؤثرة.. رانيا محمود ياسين تستعيد ذكريات والدها الراحل محمود ياسين

رانيا محمود ياسين تفتح صندوق الذكريات وتنشر صورة لها برفقة والدها وأسرتها

"الحلم " مشوار محمود ياسين على المسرح القومى

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:29 م

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

أول رد فعل من كلوب على تصريحات محمد صلاح

10:00 م

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

02:27 م

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

07:33 م

قناة الأهلي تزف بشري سارة للجماهير الحمراء

08:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان