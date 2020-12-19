عمرو محمود ياسين: تبرير إدارة مهرجان القاهرة السينمائى كان مضحكًا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:49 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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أبدي الفنان عمرو محمود ياسين سعادته بتكريم والده الفنان الراحل محمود ياسين على خشبة المسرح القومى، وقال: "محمود ياسين جاء من بورسعيد لبداية حلمه على المسرح".

وأضاف في تصريحات على هامش التأبين بـ أن مسرحية "الحلم" تعبر عن حلم محمود ياسين، لأن المسرح دائما كان حلمه.

ووجه ياسين رسالة شكر إلي الدكتور إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور إيهاب فهمي مدير المسرح علي هذه الأمسية.

وأشار إلي أن إغفال مهرجان القاهرة السينمائي لتكريم محمود ياسين في دورته الأخيرة وتبريراتهم كانت مضحكة، ولكن يكفي اهتمام محبيه، وتكريمه في مكان أول خطواته الفنية علي المسرح.

وكانت إدارة هيئة المسرح القومي برئاسة إيهاب فهمي، دعت لإقامة حفل تأبين مساء اليوم، للراحل محمود ياسين تكريم لمشواره الفني.‏

ورحل محمود ياسين عن عالمنا منتصف أكتوبر الماضي بعد رحلة عطاء ممتدة قدّم خلالها ‏عشرات الأدوار الخالدة، سواء في السينما أو التليفزيون والمسرح.‏

وشارك محمود ياسين فى عدد كبير من الأعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ‏ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.‏

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