رانيا محمود ياسين: المسرح احتضن بدايات والدي.. وسعيدة بتكريمه في بيته

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أعربت الفنانة رانيا محمود ياسين، عن سعادتها بدعوة إدارة المسرح القومي لتأبين وتكريم والدها الراحل.



وقالت في تصريحات على هامش التأبين إن والدها بدأ حياته من هذا المسرح، الذي احتضن فنه في بداياته، لذا من المثير للسعادة، أن يتم تكريمه في بيته الفني.



وأضافت: "أوجه الشكر إلى الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، على هذه الاحتفالية، كما أشكر إيهاب فهمي مدير المسرح القومي على مجهوداته".



وحول مسرحية الحلم التي تقدم خلال حفل التأبين، قالت راانيا محمود ياسين: "سعيدة بهذه اللافتة الطيبة".



وكانت إدارة هيئة المسرح القومي، برئاسة إيهاب فهمي، دعت عددا كبيرا من الشخصات العامة والفنية، للمشاركة في حفل تأبين الفنان الراحل محمود ياسين، تكريما لمشواره الفني.

