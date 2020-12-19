أسعار صرف "اليورو" ترتفع إلى اعلي مستويتها في 2020 أمام الجنيه

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:05 م
اليورو يسجل اعلس مستوياته في 2020
اليورو يسجل اعلس مستوياته في 2020
محمد عصام
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ارتفعت أسعار صرف  عملة الاتحاد الأوروبي الموحدة "اليورو" خلال تعاملات الأسبوع الماضي إلى  أعلى مستويات 19 جنيه لأول مرة هذا العام.

 

وواصل سعر اليورو في البنك المركزي ارتفاعاته الأسبوع الماضي بزيادة 49 قرشا ليصل إلى مستويات 19.18 جنيه للشراء و19.31 جنيه للبيع، وهي أعلى مستويات يصل إليها سعر صرف اليورو أمام الجنيه منذ  بداية عام 2020.

 

 

وفي بنك مصر والبنك الأهلى سجل سعر صرف اليورو نحو 19.06 جنيه للشراء و19.23 جنيه للبيع،  وحقق في بنك عوده نحو 19.09 جنيه للشراء و19.28 جنيه للبيع وهي نفس الأسعار التي سجلها في بنوك التجاري الدولي وعودة وكريدي أجريكول  والأهلى الكويتي.

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