منافس الأهلي المحتمل.. أولسان هيونداي خامس المتأهلين لكأس العالم للأندية

تأهل أولسان هيونداي الكوري الجنوبي إلى بطولة كأس العالم للأندية، بعد فوزه بلقب دوري أبطال آسيا لهذا العام، بالفوز على برسيبوليس الإيراني 2-1، اليوم السبت، في المباراة النهائية للبطولة.







أصبح أولسان خامس المتأهلين لهذه النسخة من مونديال الأندية، حيث سبقه كل من الدحيل حامل لقب الدوري القطري ممثلاً عن البلد المضيف، وبايرن ميونخ الألماني حامل لقب دوري أبطال أوروبا، والأهلي المصري حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل دوري أبطال أوقيانوسية.





ويحسم المقعدان المتبقيان في هذه النسخة من مونديال الأندية، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث يتبقى التتويج بلقب اتحادين قاريين هما أمريكا الجنوبية (كأس ليبرتادوريس)، وكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي).