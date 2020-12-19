الدكتور مصطفى ثابت لـ "الفجر الفني": "مصر بدأت تعود بقوة للريادة الفنية"

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حضر دكتور مصطفي ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر حفل توزيع جوائز "دير جيست" ممثلا عن بوابة "الفجر" وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن



وقال في تصريخ خاص لـ "الفجر الفني" بأن مهرجان "الدير جيست" من المهرجانات المتميزة والتي لها قواعد واضحة في الاختيار، قائلاُ:" شرفت بحضور مهرجان الدير جيست عن بوابة الفجر".



وأضاف "ثابت" بان الفن مأثر في الدولة المصرية وفي كل المجالات، وبدأ يسترد الريادة وذلك بعد انتشار فترة من الفوضى الفنية في عام 2011، وبالأخص الاعمال الدرامية، قائلاَ:" مصر بدات تعود بقوة للريادة الفنية، والفن المصري مأثر من زمن أجدادنا المصرين".



وأشار الدكتور مصطفى ثابت، الى أن الوسط الفني في مصر به بعض الكوادر الكبيرة والمأثرة في الوطن العربي في الفن مثل الفنان أحمد السقا واحمد حلمي ومحمد هنيدي، أحمد عز، كريم عبدالعزيز.





