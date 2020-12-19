'ريمون فرنسيس' يهدي تكريم 'القومى للمرأة' إلى السيدة انتصار السيسي

قام المجلس القومي للمرأة برئاسة مايا مرسي بتكريم الكاتب الصحفي ريمون فرنسيس، ومنحه الجائزة التقديرية الأولى، عن دوره المجتمعي في مواجهة جائحة كورونا خلال العام الجاري.





واعتبرت اللجنة التي يرأسها الدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس، أن المبادرة التي قام بها فرنسيس وتحمل اسم (صحفيون في مواجهة كورونا) هي الأفضل بين كل المبادرات التي أطلقت خلال الجائحة، واعتبرتها اللجنة الأكثر ابتكارًا وتأثيرًا، ومنحتها الجائزة الأولى.





من جهته أهدى الكاتب الصحفي ريمون فرنسيس، جائزة المجلس القومي للمرأة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،والسيدة انتصار السيسي، حرمه، وقال فرنسيس إنه يتمنى لقاء السيدة انتصار السيسي ليهديها هذا التكريم بنفسه.



