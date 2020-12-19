خالد أنور لـ "الفجر الفني": فيلم "قمر 14" هيحقق نجاح كبير

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اعرب الفنان خالد أنور، عن سعادته بتكريمه من مهرجان "الدير جيست" كأفضل ممثل شاب لـ عام 2020، عن دورة في مسلسل "خيانة عهد" و"لازم اعيش".



وقال خالد انور في تصريخ خاص لـ "الفجر الفني" بأن عام 2020 كان مليء بالنجاحات من شخصية في مسلسل "خيانة عهد" لـ مسلسل "لازم أعيش"، مشيرا بأنه سعيد بـ الجوائز والتكريمات الذي حصدها عن اعماله في هذا العام.



وأضاف "انور" بأن مسلسل "خيانة عهد" من أهم الأعمال في مشواره الفني حتى الأن، مشيرا بأنه يحب شخصية "هشام" الذي قدمها ضمن احداث المسلسل، ونجاحها في تصدر التريند يومين متتالين بعد عرض الحلقة الـ 14 ووفاته.



وأشار خالد أنور بأنه انتهى من تصوير فيلمه الجديد "قمر 14" ويتوقع له نجاح كبير، بسبب وجود نغبة كبيرة من نجوم الفن بالإضافة الى قصة الفيلم.



ويخوض خالد انور، السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "هجمة مرتدة" بجانب الفنان أحمد عز والنجمة هند صبري، مشيرا بأنه يقدم شخصية تدعى "حازم" ولم أقدم هذه الشخصية من قبل، وستكون مختلقه تماما، وأتنمى أن تنال اعجاب الجمهور.



مسلسل "هجمة مرتدة" مع أحمد عز وهند صبري والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، ويضم العمل عدد من الفنانين على رأسهم ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، ندا موسى، صلاح عبد الله، محمد عادل أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة، أمير صلاح الدين، هاجر الشرنوبي، وتأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء وإنتاج شركة سينرجي.



وكانت اخر اعمال خالد أنور الدرامية مسلسل "إلا انا" حكاية "لازم أعيش" وفكرة المسلسل عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.



