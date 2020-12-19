أول تعليق من سمية الخشاب عقب الحكم على أحمد سعد في قضية المتعة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:25 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
شاركت الفنانة سمية الخشاب، صورة لها تستعرض جمالها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكانت سمية الخشاب في الصورة بشكل رياضي متألق، وكتبت تعليقا قائله: "روح حرة".

يذكر أنه تم الحكم على أحمد سعد بنفقة 270 ألف جنيه في القضية الموجهة له من سمية الخشاب، لنفقة المتعة من زوجها السابق "سعد".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سمية الخشاب الفجر اخبار الفجر الفني احمد سعد

أخبار تهمك

الأهلي يرفض طلب موسيماني.. تعرف على التفاصيل

منذ 42 دقيقة

جراحة عاجلة لنجم الأهلي بتوصية طبية

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على موقف الزمالك من ضم رمضان صبحي

منذ ساعة الا ربع

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعتين و 33 دقيقة

محمد صلاح: أنا من أفضل لاعبي العالم

منذ ساعة

تعديل جديد في موعد مباراة الزمالك وجازيلي التشادي

منذ نصف ساعة

فوز منوف وميت خلف وميت خاقان والشرقية وأبو حماد بالقسم الثالث

منذ ساعتين و 29 دقيقة

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لرحيل مهاجم الزمالك

منذ ساعتين

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يجهز عرضا مغريا لضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن تطوير 1000 قرية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أزمة كبيرة تضرب الزمالك قبل موقعة جازيلي في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ حوالي 5 ساعات

خبر سار للأهلي قبل موقعة بطل النيجر

منذ ساعة و نصف

الزمالك يخطط للتعاقد مع الفهد الإفريقي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

سمية الخشاب تتحدى منتقدي زواجها من أحمد سعد (صورة)

أحمد سعد يهنئ سمية الخشاب بعد نجاح أغنيتها الجديدة

"حُضن" أحمد سعد لـ سمية الخشاب على "نيل أسوان" يثير السخرية

بعد انفصالها عن أحمد سعد.. سمية الخشاب تحصل على طاقة إيجابية!

هكذا ردت سمية الخشاب على هجوم أحمد سعد عليها

عاجل.. أول رد من أحمد سعد على هجوم سمية الخشاب ضده بعد تسببه في حبسها 3 سنوات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:27 م

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

الأهلي يرفض طلب موسيماني.. تعرف على التفاصيل

06:50 م

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لرحيل مهاجم الزمالك

05:32 م

الزمالك يخطط للتعاقد مع الفهد الإفريقي

04:33 م

تعرف على موقف الزمالك من ضم رمضان صبحي

06:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان