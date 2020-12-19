أول تعليق من سمية الخشاب عقب الحكم على أحمد سعد في قضية المتعة

Advertisements

شاركت الفنانة سمية الخشاب، صورة لها تستعرض جمالها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكانت سمية الخشاب في الصورة بشكل رياضي متألق، وكتبت تعليقا قائله: "روح حرة".



يذكر أنه تم الحكم على أحمد سعد بنفقة 270 ألف جنيه في القضية الموجهة له من سمية الخشاب، لنفقة المتعة من زوجها السابق "سعد".