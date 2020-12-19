للصحفيين.. كيف يمكنك الاستفادة من ميزة التقسيط بمشروع العلاج؟

أعلن أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، عن فتح باب الاشتراك بمشروع علاج الصحفيين وأسرهم للعام 2021، وذلك بدءًا من اليوم السبت 19 ديسمبر، إلى 24 من الشهر ذاته، ويتوقف لأعمال الجرد السنوية بالنقابة، ليستأنف فتحه في الفترة من 2 يناير المقبل، وحتى 15 فبراير.





وأضاف في بيان له، أن اللجنة تسمح بالتقسيط، وذلك وفقًا للمُتبع في العام الماضي، مراعاة لظروف الزملاء، وإزالة أي معوق أمام راغبي الاشتراك.





وأوضح "عبدالمجيد" كيفية استفادة الزميل الصحفي عضو الجمعية العمومية من ميزة تقسيط الاشتراك السنوي لمشروع العلاج، له ولأسرته كالتالي:





أولًا: رسوم الاشتراك للأسرة 150 جنيهًا فقط، ويقسط باقي المبلغ المُستحق على 3 أشهر.





ثانيًا: الصحف الخاصة والحزبية التى تصرف البدل من النقابة





1- يحصل العضو على استمارة من إدارة مشروع العلاج، موضح بها قيمة القسط الشهري.





2- يتوجه الزميل إلى الإدارة المالية بالطابق الثالث بالنقابة، للحصول على إفادة بأن البدل يسمح بخصم قيمة القسط.

3- يحصل الزميل على إذن الدفع بمبلغ 150جنيهًا.





ثالثًا: الصحف القومية يحصل الزميل فيها على البدل من مؤسسته.





1- يحصل العضو على خطاب موقع من السكرتير العام، ورئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، وهو متاح لدى إدارة مشروع العلاج، موضح بها قيمة القسط الشهري وإجمالى قيمة الأقساط.

2- يُحضر العضو خطاب موافقة من مؤسسته، بالموافقة على الخصم، وبموجب هذا الخطاب يحصل العضو على إذن دفع بمبلغ 150جنيهًا.



