الأسرة تلزم أحمد سعد بدفع 270 ألف جنيه لسمية الخشاب

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:05 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
أصدرت محكمة أسرة سيدي جابر بالإسكندرية على الفنان أحمد سعد في القضية المرفوعة عليه من زوجته السابقة الفنانة سمية الخشاب غرامة قدرها 270 ألف جنيه.

وجاء ذلك الحكم على أحمد سعد لعدم حصول سمية الخشاب على المتعة والعدة أثناء زواجها من "سعد".

يذكر أن سمية الخشاب أقامت دعوى قضائية حملت رقم 1939 لسنة 2019 ضد طليقها الفنان أحمد سعد بمحكمة الأسرة بالإسكندرية، تطالب فيها بالنفقة ومشتقاتها المالية خلال فترة زواجهما.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سمية الخشاب الفجر اخبار الفجر الفني احمد سعد

أخبار تهمك

الأهلي يرفض طلب موسيماني.. تعرف على التفاصيل

منذ 39 دقيقة

تعرف على موقف الزمالك من ضم رمضان صبحي

منذ 43 دقيقة

محمد صلاح: أنا من أفضل لاعبي العالم

منذ ساعة

جراحة عاجلة لنجم الأهلي بتوصية طبية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أزمة كبيرة تضرب الزمالك قبل موقعة جازيلي في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

فوز منوف وميت خلف وميت خاقان والشرقية وأبو حماد بالقسم الثالث

منذ ساعتين و 26 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

تعديل جديد في موعد مباراة الزمالك وجازيلي التشادي

منذ نصف ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن تطوير 1000 قرية

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يجهز عرضا مغريا لضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار للأهلي قبل موقعة بطل النيجر

منذ ساعة و نصف

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لرحيل مهاجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يخطط للتعاقد مع الفهد الإفريقي

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

بعد حكم حبس سمية الخشاب.. 7 فنانين في ساحات المحاكم بسبب خلافات زوجية

أول تعليق لـ أحمد سعد علي حبس سمية الخشاب

لعرض الصلح بينهما.. تأجيل دعوى سمية الخشاب بإلزام أحمد سعد بالنفقة إلى جلسة 8 فبراير بالإسكندرية

تأجل دعوى سمية الخشاب ضد أحمد سعد

تأجيل قضية سمية الخشاب وأحمد سعد لـ7 مارس

تأجيل قضية نفقة سمية الخشاب من أحمد سعد لجلسة 30 مايو

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:27 م

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

الأهلي يرفض طلب موسيماني.. تعرف على التفاصيل

06:50 م

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لرحيل مهاجم الزمالك

05:32 م

الزمالك يخطط للتعاقد مع الفهد الإفريقي

04:33 م

تعرف على موقف الزمالك من ضم رمضان صبحي

06:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان