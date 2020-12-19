الأسرة تلزم أحمد سعد بدفع 270 ألف جنيه لسمية الخشاب

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أصدرت محكمة أسرة سيدي جابر بالإسكندرية على الفنان أحمد سعد في القضية المرفوعة عليه من زوجته السابقة الفنانة سمية الخشاب غرامة قدرها 270 ألف جنيه.



وجاء ذلك الحكم على أحمد سعد لعدم حصول سمية الخشاب على المتعة والعدة أثناء زواجها من "سعد".



يذكر أن سمية الخشاب أقامت دعوى قضائية حملت رقم 1939 لسنة 2019 ضد طليقها الفنان أحمد سعد بمحكمة الأسرة بالإسكندرية، تطالب فيها بالنفقة ومشتقاتها المالية خلال فترة زواجهما.