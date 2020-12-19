أحمد شيبه يكشف لـ "الفجر الفني" عن أعماله المقبلة مع عمر كمال

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أعرب المطرب الشعبي أحمد شيبه، عن سعادته بـ تكريمه من مهرجان "الدير جيست" كأفضل مطرب شعبي لعام 2020.



وقال أحمد شيبه في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" بـ إنه سعيد بنجاح أغنيته الجديدة، تتر مسلسل "ضربة معلم"، بعد أن انتشرت بين جمهوره منذ بداية عرض المسلسل.



وأشار "شيبه" الى أنه تلقى إشادات كبيرة من الجمهور على تتر مسلسل "ضربة معلم" والمسلسل بشكل عام، مشيرًا إلى أنه نجح في تصدر التريند أكثر من مرة.



وأشار أحمد شيبه، إلى أنه انتهى من تسجيل دويتو جديد مع عمر كمال بعنوان "يلا سلام"، وهي من كلمات إسلام المصري، وألحان عمر كمال، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة عبر موقع "يويتوب".



يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد شيبة، تقديمة تتر البداية والنهاية لمسلسل "ضربة معلم"، للنجم محمد رجب، وعدد كبير من الفنانين منهم مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء حكم دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين وتدرو أحداثه فى إطار شعبى.



