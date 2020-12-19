خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:33 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
تلقى مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عرضًا من جانب أحد الأندية التونسية للتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، أن الإدارة الحمراء تلقت اتصالات من جانب نادي الصفاقسي التونسي، للاستفسار عن وضعية الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق، وإمكانية التوقيع معه بالميركاتو الشتوي.

وأضاف المصدر خلال تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي": "الصفاقسي أحد العروض الجديدة للتعاقد مع جيرالدو، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم إرسال فاكس رسمي".

وتابع: "المفاوضات جرت خلال الساعات الماضية عن طريق الاتصالات الهاتفية والمخطابات الودية بين الطرفين، وطالبنا بالحصول على عرض رسمي من أجل مناقشته".

واختتم: "أبدينا موافقة مبدئية من أجل خروج جيرالدو للصفاقسي، ولكننا ننتظر مناقشة العرض بالشكل الرسمي والوصول لاتفاق من أجل إتمام الصفقة".

وكان اللاعب الأنجولي، وضع شرط الحصول على قيمة عقده بالنادي كاملة من أجل الرحيل، أو الذهاب لنادي يحصل خلاله على نفس القيمة التي يتقاضاها مع المارد الأحمر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جيرالدو الفجر الاهلى بطل الدورى الاهلي الأهلي

أخبار تهمك

محمد صلاح: أنا من أفضل لاعبي العالم

منذ أقل من ساعتين

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

منذ 37 دقيقة

عاجل.. أزمة كبيرة تضرب الزمالك قبل موقعة جازيلي في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لرحيل مهاجم الزمالك

منذ ساعتين و 38 دقيقة

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يخطط للتعاقد مع الفهد الإفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

تعديل جديد في موعد مباراة الزمالك وجازيلي التشادي

منذ ساعة و 9 دقيقة

فوز منوف وميت خلف وميت خاقان والشرقية وأبو حماد بالقسم الثالث

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يرفض طلب موسيماني.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن تطوير 1000 قرية

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على موقف الزمالك من ضم رمضان صبحي

منذ ساعة و 23 دقيقة

زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة إيبار في الليجا

منذ 40 دقيقة

خبر سار للأهلي قبل موقعة بطل النيجر

منذ ساعتين و 10 دقيقة

"الصحة": تصنيع اللقاح الصيني في مصر قريبا

منذ ساعة

الأهلي يجهز عرضا مغريا لضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل مهاجمه للصفاقسي

راتب جيرالدو يفسد انتقاله إلى الصفاقسي

الأهلي يستقر على الأجنبي الراحل لقيد بادجي

جيرالدو يرفض الصفاقسي التونسي ويفضل الدوري البرازيلي

على رأسهم جيرالدو.. تحديد الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

الأهلي يبدأ أول خطوة للإطاحة بنجمه

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:33 م

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

02:27 م

"الصحة": تصنيع اللقاح الصيني في مصر قريبا

07:10 م

الأهلي يرفض طلب موسيماني.. تعرف على التفاصيل

06:50 م

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لرحيل مهاجم الزمالك

05:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان