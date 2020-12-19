بعد تعرض الكينج لوعكة صحية.. نادية الجندي تدعم محمد منير بهذه الرسالة

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وجهت الفنانة الكبيرة نادية الجندي، رسالة دعم إلى الكينج محمد منير بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها لأحد المستشفيات الشهيرة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



حيث نشرت نادية الجندي، صورة "للكينج" على "إنستجرام"، وعلقت على الصورة قائلة: "ألف ألف سلامه علي الكينج، صديقي العزيز #محمد_منير ♥️ ربنا يشفيك يارب ويقومك بالسلامه لجمهورك الكبير، تمنياتي لك بالشفاء العاجل ودوام الصحه،ومبروك علي ألبومك الجديد #باب_الجمال، بالنجاح والتوفيق إن شاء الله".



وكان الكينج محمد منير تعرض الخميس الماضي لوعكة صحية، وتم نقله لأحد المستشفيات الخاصة بحالات المخ والأعصاب.



وتوجه محمد منير للمستشفى لتلقي العلاج وعمل الفحوصات اللازمة، ولم تكن هذه المرة الأولى لتعرضه لوعكات صحية، حيث تعرض قبل عامين لكسر في الساق مما جعله يسافر إلى ألمانيا وأجرى جراحة تغيير مفصل هناك.



